Su Sky gara tra hotel con Bruno Barbieri

ROMA, 26 MAR - Cosa succede quando a giudicare un hotel, le sue camere e i suoi servizi arriva il più severo dei giudici ovvero il proprietario di un altro albergo? Su Sky Uno HD arriva dal 27 marzo alle 21.15 4 HOTEL, la prima gara tv tra gli albergatori d'Italia. E a condurre il programma, un vero esperto di hôtellerie dopo i tanti viaggi in tutto il mondo che sa essere un cliente estremamente esigente ma è anche ironico e pungente e cioè lo chef stellato Bruno Barbieri. Sky Uno HD mette per la prima volta in competizione coloro che dell'arte dell'accoglienza alberghiera hanno fatto un mestiere. A Bruno Barbieri 4 hotel si sfidano infatti gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d'Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. Nel corso della prima puntata, tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, nel Trentino innevato. La gara proseguirà poi a Milano, Firenze, Napoli, in Romagna e nelle Langhe.