'Italia a Hollywood' in mostra Ferragamo

FIRENZE, 26 MAR - 'L'Italia a Hollywood': questo il titolo della nuova mostra al museo Ferragamo di Firenze, curata da Giuliana Muscio e Stefania Ricci. In scena, dal 24 maggio prossimo al 10 marzo 2019, gli anni dal 1915 al 1927 che Salvatore Ferragamo trascorse negli Usa, in particolare a Santa Barbara in California, guardando alla collaborazione con registi come David Wark Griffith e Cecil B. DeMille, ma anche all'apertura dell'Hollywood boot shop che fu frequentato tra glia ltri da Mary Pickford, Charlie Chaplin, Joan Crawford, Lillian Gish e Rodolfo Valentino. Prendendo spunto dal racconto autobiografico di Salvatore Ferragamo, la mostra indaga il fenomeno migratorio e l'influenza esercitata dal mito e dalla cultura italiana in California. Un'ampia sezione è dedicata alle produzioni cinematografiche californiane in cui è manifesto il richiamo all'italianità. Il percorso espositivo focalizza l'attenzione sul mondo dell'arte, dell'artigianato e dello spettacolo, sviluppandosi come la trama di un film.