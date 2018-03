A Torino Polo creatività contemporanea

TORINO, 26 MAR - Nasce a Torino, dall'affiancamento di due tra i principali enti che si occupano di teatro e di drammaturgia contemporanea, Fondazione Tpe - Teatro Piemonte Europa, diretta da Valter Malosti, e il Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea, diretto da Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla, un nuovo polo per il teatro e l'innovazione. La comunicazione è giunta oggi, con il beneplacito delle assessore alla Cultura di Regione Piemonte e Città di Torino, Antonella Parigi e Francesca Leon, dopo un lungo lavoro di affiancamento e sinergia. Obiettivo è lavorare insieme per fare dialogare sempre di più ricerca e tradizione sullo sfondo di una maggior tutela dei giovani artisti. I due enti, ricordano sia Malosti, sia Ariotti e Lagatolla, condividono progetti almeno da 10 anni, "ma ora la collaborazione è più stretta e concreta anche per rafforzare il Festival in chiave internazionale". Il progetto Tpe-Festival Colline è sostenuto dal Mibact, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt.