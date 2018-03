Pasqua, apertura speciale mostra fumetti

ROMA, 26 MAR - Apertura speciale a Pasqua e Pasquetta per "Fumetti nei Musei", la mostra nata dell'omonimo progetto del Mibact che ha coinvolto alcuni dei più famosi fumettisti italiani nella realizzazione di 22 graphic novel ambientate nei musei statali. Da Pompei al Colosseo, da Brera al Museo dei Bronzi di Riace oltre 100 tra tavole, schizzi e bozzetti originali degli artisti. L'esposizione sarà eccezionalmente aperta anche domenica 1 e lunedì 2 aprile dalle 9.00 alle 14.00 con ingresso gratuito all'Istituto Centrale per la Grafica, in via della Stamperia 6 a Roma. Nei giorni precedenti la mostra resta aperta dalle 9.00 alle 19.00, sempre con ingresso gratuito. Maggiori informazioni su: www.beniculturali.it/fumettineimusei