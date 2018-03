Premi: Isola delle donne a chef Klugmann

GRADO (GORIZIA), 27 MAR - Va al volto 'rosa' di MasterChef Italia, Antonia Klugmann, triestina di nascita, il premio Isola delle Donne 2018, promosso dall'assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Grado (Gorizia) per celebrare le "doti proprie delle donne, come tenacia e resilienza, combinate spesso a estro, intraprendenza, creatività e produttività". Con rigorosa disinvoltura e sensibilità, osservano gli organizzatori del premio, Klugmann "ha saputo condurre la sua partecipazione a un grande evento mediatico, confermando non solo l'altissimo valore della sua professionalità di chef, ma anche le doti di fermezza e determinazione che le hanno permesso di fare dell'Argine a Vencò un polo di riferimento per la cucina del nostro tempo". Il riconoscimento va quindi all'"autorevolezza, personalità e talento dimostrati nell'evoluzione della sua carriera e brillantemente confermati in occasione della partecipazione al food talent MasterChef Italia". La cerimonia si terrà il 7 aprile alle 10.30 all'Hotel Astoria.