'I misteri della Cattedrale' a Piacenza

BOLOGNA, 27 MAR - Dopo il successo di 'Guercino a Piacenza', che ha visto oltre 100mila persone salire all'interno della cupola della Cattedrale per ammirare gli affreschi di Guercino, il Duomo piacentino torna ad essere fulcro della vita culturale cittadina. Sabato 7 aprile si inaugura 'I misteri della cattedrale. Meraviglie nel labirinto del sapere', promosso dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio: il progetto, tra gli eventi dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, prevede l'apertura del nuovo allestimento del Museo della Cattedrale, cui si integra uno straordinario percorso di salita che attraverso luoghi segreti condurrà fino alla cupola. In più, una mostra dal 7 aprile al 7 luglio riporterà alla luce alcuni dei più preziosi codici miniati medievali, come il 'Libro del Maestro' o il 'Salterio di Angilberga' appartenenti al patrimonio archivistico piacentino, di assoluto rilievo nel panorama europeo. Un video, con un'intervista a Valerio Massimo Manfredi, introdurrà alle cinque sezioni della mostra dei codici.