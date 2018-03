Residenze Sabaude, mille 'Royal Pass'

TORINO, 27 MAR - Mille 'Royal Pass' per i primi che prenoteranno una delle visite 'Reali Sensi' attraverso il portale Eventbrite. Li regala la Compagnia di San Paolo nell'ambito della promozione con Turismo Torino e Provincia del circuito delle Residenze Reali Sabaude di Torino e del Piemonte. Le visite 'Reali Sensi' avranno luogo nelle Residenze Reali nei fine settimana dei mesi di aprile, maggio e giugno e saranno focalizzate su itinerari basati sulla riscoperta dei cinque sensi. Scopo dell'iniziativa è quello di far conoscere al pubblico anche le residenze meno note. Il Royal Pass consente al titolare di visitare gratis, nell'arco di un anno, tutte le Residenze Reali del circuito. La Compagnia di San Paolo dedica importanti risorse alle Residenze Sabaude, intese come sistema culturale, puntando in particolar modo al suo rafforzamento e alla sua valorizzazione e crede nello stretto legame che ognuna di esse ha con i territori di riferimento.