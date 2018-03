Jethro Tull, 2 raccolte per 50 anni

ROMA, 27 MAR - I Jethro Tull celebrano 50 anni di musica, con due nuove raccolte. La prima, dal titolo 50 For 50 (Parlophone), abbraccia in tre cd la leggendaria carriera del gruppo con 50 tracce selezionate dal fondatore Ian Anderson per rappresentare tutti i 21 album in studio dei Jethro Tull: sarà pubblicato il 25 maggio. La seconda, 50th Anniversary Collection, è una compilation di un cd singolo che estrapola le tracce essenziali dal cofanetto di 3 cd e sarà disponibile lo stesso giorno di 50 For 50, mentre la sua versione in vinile sarà pubblicata il 31 agosto. La band celebra il mezzo secolo anche con un tour in Europa e Nord America. I Jethro Tull suonarono il loro primo show al Marquee Club a Londra il 2 febbraio 1968. Fu il primo passo di un viaggio musicale epico che li vide diventare una delle band rock progressive più influenti nel mondo.