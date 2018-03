Papaleo e Morante tra rock e crimine

(ANSA) ROMA 27 MAR - Laura Morante e Rocco Papaleo sono i protagonisti di 'Bob & Marys - Criminali a domicilio' di Francesco Prisco (Nottetempo), black comedy in salsa napoletana con finale on the road in sala dal 5 aprile con la Videa in 200 copie. Roberto (Rocco Papaleo) e Marisa (Laura Morante) sono una coppia come tante che vive a Napoli. Lui, istruttore di scuola guida è abbastanza frustrato, e lei operatrice volontaria ha un carattere dominante e la fobia degli scarafaggi. Insomma una vita per nulla speciale, la loro, fino a quando una notte dei criminali spietati si introducono nella loro casa e la riempiono di pacchi dal contenuto misterioso, sicuramente illegale. 'Accùppatura', questo il nome della pratica criminale che costringe la coppia a custodire in casa merce illecita, senza possibilità di denunciare e anzi col serio rischio di essere incriminati dalla legge. Ma piano piano, invece di soccombere, i due trovano l'energia ribelle di quando era giovane e anche la voglia di reagire al sopruso a tempo di Rock & Roll.