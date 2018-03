Trust il rapimento Getty su Sky Atlantic

ROMA, 27 MAR - 'Trust - il rapimento Getty', serie tv ideata e prodotta dal team di Premi Oscar per The Millionaire formato da Danny Boyle, Simon Beaufoy e Christian Colson, dal 28/3 sarà trasmessa da Sky Atlantic HD, in esclusiva per l'Italia e in contemporanea con gli Usa. Una produzione FX distribuita dalla Twentieth Century Fox Television Distribution, racconta l'inferno vissuto da John Paul Getty III, erede dell'impero petrolifero dei Getty, una delle famiglie più ricche d'America, in mano ai sequestratori italiani. La prima stagione di un progetto di più ampio respiro, una serie tv antologica che di stagione in stagione attraverserà gli eventi di gran parte del ventesimo secolo. Fra i protagonisti, Donald Sutherland, Hilary Swank, Brendan Fraser e Luca Marinelli nei panni di Primo, uno dei sequestratori. Nel cast anche Giuseppe Battiston e Andrea Arcangeli. A dirigere i primi tre episodi lo stesso Danny Boyle, mentre la regia uno degli episodi ambientati in Italia è affidata a Emanuele Crialese.(ANSA)