Consoli, 13/4 esce live di Eco di Sirene

ROMA, 27 MAR - Dal 13 aprile Eco di Sirene sarà anche un disco. Il concerto acustico che Carmen Consoli ha portato nei teatri d'Italia e d'Europa in trio femminile, in punta di plettro con violino e violoncello (rispettivamente Emilia Belfiore e Claudia della Gatta), sarà pubblicato per Narciso Records/Universal Music in versione doppio cd, doppio Lp e digitale: 22 i brani registrati in presa diretta, con arrangiamenti e orchestrazioni nuove per chitarra ed archi, scritti dalla stessa Carmen appositamente per il live in studio. Il live sarà arricchito da due inediti: "Uomini Topo" e "Tano". Il doppio CD, il doppio vinile e un box speciale con 2 CD e il 45 giri dei due brani inediti sono in preorder da oggi.