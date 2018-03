I Carracci vis-à-vis a Palazzo Magnani

BOLOGNA, 28 MAR - Sono oltre 5.000 i visitatori di "The Grandfather Platform", opera site specific pensata dall'artista milanese Luca Pozzi per Palazzo Magnani a Bologna. L'originale mostra d'arte - spiega una nota - grazie ad una monumentale piattaforma interattiva, consente 'incontri ravvicinati' con gli affreschi realizzati da Ludovico, Agostino e Annibale Carracci nel tardo Cinquecento, tra vibrazioni dallo spazio, buchi neri e realtà aumentata. Inaugurato il 2 febbraio, il progetto, a cura di Maura Pozzati, costituisce una nuova tappa nell'ambito della collaborazione intrapresa da UniCredit e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna al fine di promuovere Palazzo Magnani come rinnovato luogo di cultura aperto alla città. Centro nevralgico della mostra è la Sala dei Carracci, occupata da un'installazione che permette ai visitatori di salire a oltre 4 metri di altezza per trovarsi vis-à-vis, con i magnifici affreschi carracceschi. La mostra è visitabile ancora il 29 e 30 marzo dalle 14,30 alle 18.