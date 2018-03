A teatro Mauri-Sturno, Cederna, Manfridi

ROMA, 28 MAR - L'omaggio al calcio di Giuseppe Manfridi, tra ''L'ultimo discorso del capitano'' dedicato a Totti e ''La partitella'' con Carmine Buschini, a Roma; Glauco Mauri e Roberto Sturno ''En attendant Beckett'', ancora nella capitale, e Lucia Mascino con Filippo Dini in ''Rosalind Franklin - Il segreto della vita'' di Anna Ziegler, tra Macerata e Milano; ''Gioia Via crucis per simulacri'' di Livia Gionfrida, a Prato, e Giuseppe Cederna con ''Mozart. Il sogno di un clown'' a Palermo; fino a ''Il giardino dei ciliegi - Trent'anni di felicità in comodato d'uso'' per la compagnia Kepler - 452 di Nicola Borghesi, a Bologna: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena alla vigilia di Pasqua.