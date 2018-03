La Rinascente diventa green

MILANO, 28 MAR - La Rinascente diventa verde con due installazioni d'autore nei flagship store di Milano Piazza Duomo e di Roma in Via del Tritone. Così un bosco spunta inaspettatamente nel centro di Milano con il progetto In&Out Green City Landscape di Andrea Tognon, che porta alberi maestosi davanti allo store di piazza Duomo e piante su ogni piano, posizionandole tra lastre di vetro antelio, in modo tale che l'immagine ne sia riflessa all'infinito. E' invece una serra aperta quella che prende vita nel nuovo flagship store di Roma, con You are Nature dell'architetto Lorenzo Guzzini: un arboretum sboccia nell'Exhibition Area, un giardino fiorisce sulle terrazze. E poi fiori e piante su ogni piano, nelle vetrine e in ogni finestra della facciata. Perché ovunque sia natura. Le vetrine dei due flagship store di Milano e Roma sono invece addobbate con una scenografia floreale firmata Dolce&Gabbana.