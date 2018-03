Tornano in sala Novecento e Ultimo tango

BOLOGNA, 28 MAR - Un grande omaggio a Bernardo Bertolucci verrà tributato dalla Cineteca Nazionale e dalla Cineteca di Bologna, responsabili del restauro di 'Ultimo tango a Parigi' e 'Novecento'. I due film, capisaldi della narrazione cinematografica e della memoria storica, saranno di nuovo in sala per la fruizione sul grande schermo. Dal 16 aprile - con una formula elastica che prevede la possibilità per gli esercenti di proiettare il film in un'unica soluzione o in due parti - il pubblico potrà vedere 'Novecento' nella versione restaurata e completata di tutte le scene tagliate a suo tempo dalla produzione. Mentre per 'Ultimo tango a Parigi' il percorso avrà inizio ai primi di maggio, dopo la presentazione al Bif&st 2018, a Bari il 28 aprile, della versione restaurata e con le voci originali di Marlon Brando e Maria Schneider, che parlano ciascuno nella propria lingua. Per entrambi i film è stata essenziale la supervisione dell'autore della fotografia Vittorio Storaro.