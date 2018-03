Spagnoli firma capi staffiere Quirinale

ROMA, 28 MAR - "E' per me un grande privilegio donare queste divise ad un'istituzione come il Quirinale. Per la Luisa Spagnoli è un grande onore firmare gli abiti delle tre assistenti del Capo dello Stato, un tempo chiamate staffiere, e sono entusiasta di poter portare l'eleganza, la qualità e l'artigianalità del made in Italy nel mondo". Nicoletta Spagnoli, cavaliere del Lavoro e presidente e amministratore delegato della maison storica di Perugia che quest'anno celebra l'anniversario dei 90 anni, annuncia così di aver realizzato le divise per le staffiere del Quirinale, una serie di tailleur tinta unita nei colori rosso e blu. "L'attenzione del Quirinale verso la moda femminile denota una volontà di valorizzazione della moda italiana e sono orgogliosa che se ne voglia riconoscere il prestigio a livello mondiale" aggiunge Nicoletta Spagnoli. La sua casa di moda ha voluto creare delle divise sartoriali ispirate a quelle degli staffieri uomini, ma arricchite da dettagli prettamente femminili.