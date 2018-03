Al Maxxi Chatbot, software intelligente

(ANSA)- ROMA, 28 MAR - E' intelligente e gentile, risponde a tutte le domande e svela anche più di un segreto, per rendere la visita al museo un'esperienza divertente oltre che formativa: arriva al Maxxi di Roma il rivoluzionario Chatbot, una guida robotica dotata di intelligenza artificiale sempre a disposizione per chattare con il pubblico. Per entrare in contatto con Chatbot i visitatori devono andare sulla pagina Facebook del museo, inviare un messaggio diretto e lasciarsi guidare: sarà il software a far scoprire l'edificio, la collezione permanente e molte curiosità, anche approfondendo alcuni temi legati alle opere d'arte. Con Chatbot il pubblico potrà ottenere più facilmente ogni informazione desiderata e avrà anche dei vantaggi: giocando con il bot e rispondendo a semplici quesiti, potrà vincere e accumulare Museum Coin, monete virtuali da spendere all'interno del MAXXI per acquistare biglietti, cataloghi, laboratori didattici e merchandising.