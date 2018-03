A Zannoner e Prats lo Strega Ragazzi

BOLOGNA, 28 MAR - La vicenda vera del cane Hachiko che ogni giorno aspetta il suo padrone alla stazione di Tokyo e continua a farlo per tanti anni, anche dopo la sua morte. E il romanzo corale di quattordici ragazze e ragazzi che condividono i loro problemi attorno a un faro. Sono queste le storie premiate alla terza edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, consegnato oggi alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, che si chiude domani, 29 marzo. Allo spagnolo Lluis Prats Martinez che per la prima volta ha raccontato in un libro per bambini 'Hachiko. Il cane che aspettava' (Albe), la storia da cui è stato tratto anche il famoso film 'Hachiko-Il tuo migliore amico' di Lasse Hallstrom con Richard Gere, è stato assegnato il premio per la categoria + 6 anni, con 19 voti su 32 espressi e a Paola Zannoner il premio per la categoria +11 anni con 'L'ultimo faro' (DeA) che ha avuto 99 voti su 357 espressi.