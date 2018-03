Allo Stibbert arte di imbandire le mense

FIRENZE, 28 MAR - L'arte di decorare la tavola, dal Rinascimento fino all'Ottocento: è quanto mette in mostra 'Conviti e Banchetti', esposizione ospitata dal 30 marzo al 6 gennaio al museo Stibbert di Firenze. Attraverso ricostruzioni delle apparecchiature del passato l'esposizione si propone di illustrare come imbandire le mense abbia assunto nei secoli anche il significato di manifestazione di gioia, celebrazione di eventi o esibizione di ricchezza. In mostra una selezione di oggetti, parte meno nota della collezioni del museo Stibbert, accanto a importanti pezzi provenienti da raccolte private, per un itinerario storico incentrato sulla trasformazione del design e della decorazione della tavola avvenuta nel corso di più di tre secoli.