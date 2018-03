Campagna con Gerber in casa di Chanel

ROMA, 29 MAR - Per la campagna primavera-estate di Chanel, Karl Lagerfeld ha invitato la modella Kaia Gerber a farsi fotografare nell'appartamento appartenuto a Mademoiselle Chanel in rue Cambon a Parigi. Un mondo in cui ogni mobile, ogni oggetto è portatore di emozioni, ricordi. Come il divano in pelle scamosciata con cuscini trapuntati immortalato negli album di Gabrielle Chanel, circondata dalle sue modelle e dai suoi più cari amici, e sul quale Kaia Gerber si è messa in posa. Le altre protagoniste sono le borse iconiche di Chanel. Il modello 11.12, in tweed ricamato o in pvc trasparente colorato, illustra uno stato d'animo, un desiderio e viaggia nel tempo. L'ultima nata, la borsa Gabrielle è come le precendenti, pratica ed elegante. Volume e morbidezza, montata su una base rigida e il cinturino che consente molteplici modi di indossarla. La Boy rivela un gusto per il maschile/femminile che ricorda i temi rubati al menswear da Gabrielle Chanel.