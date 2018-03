Vasco contro 'social mentecatti'

MILANO, 29 MAR - In uno sfogo su facebook, Vasco Rossi se la prende con quelli che definisce i "social mentecatti" che hanno commentato negativamente l'assenza di Clara Moroni e Andrea Innesto 'Cucchia' dal VascoNonStop Live 2018. Nel post, intitolato 'Chiari..menti ..!!', Vasco si rivolge "ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che sostengono dovrei ringraziare qualcuno o loro per primi !?? per quello che sono o per quello che ho realizzato". A loro il rocker risponde: "Io ringrazio sempre e solo il cielo e la chitarra !!", sottolineando che "sono pari con tutti: chiunque ha avuto a che fare con me è stato sempre ripagato con onori, glorie, riconoscimenti o divertimento!!" e soprattutto che "sono io che scrivo le canzoni e ci metto dentro la mia anima!". Il tour negli stadi partirà il primo giugno dall'Olimpico di Torino, dove farà tappa anche il 2, per passare poi per due date a Padova, altre 2 a Roma, 2 a Bari e chiudersi al San Filippo di Messina il 21 giugno.