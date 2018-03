A Cecina 'Ventagli. Creazioni d'artista'

CECINA (LIVORNO), 29 MAR - Il ventaglio, inteso come opera d'arte, sarà protagonista della mostra 'Ventagli. Creazioni d'Artista' promossa dalla Fondazione culturale Hermann Geiger a Cecina (Livorno) a partire dal prossimo 31 marzo, nei suoi spazi espositivi in Piazza Guerrazzi 32. L'esposizione, ad ingresso libero e che vedrà rappresentati poco meno di 100 artisti italiani, propone ai visitatori una selezione di 90 pezzi provenienti dalla raccolta di Luisa Moradei, studiosa e collezionista fiorentina. Attraverso questo accessorio, la mostra offre un'ampia panoramica sull'arte contemporanea italiana. Il ventaglio viene presentato attraverso una ricca gamma di lavori che si distinguono fra loro sia per la tecnica decorativa che per la varietà dei materiali impiegati: dal legno al ferro, passando per la terracotta, carta e cartone, rame, travertino, plastica, specchi, piume, stoffa, foglie, piombo, ceramica e reti metalliche. L'esposizione resterà aperta fino al prossimo 13 maggio.