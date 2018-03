Watchmakers mostra orologi di 12 maestri

ROMA, 29 MAR - S'intitola Watchmakers The Masters of Art Horology, la mostra prodotta da Maxima, galleria d'arte moderna e contemporanea, di cui è curatore Claudio Proietti, che vuole dare visibilità agli orologiai artigiani, veri artisti contemporanei, talenti nella creazioni di opere d'arte da polso. Concepita come una mostra itinerante, che raccoglie eccezionali pezzi di orologeria realizzati da 12 importanti artigiani orologiai indipendenti internazionali, Wathmakers debutterà a Roma, all'Extra Maxxi, il 6 aprile, per poi volare a New York, dal 26 al 30 aprile, nella Phillips NY Gallery del 450 Park Avenue, per proseguire a Hong Kong dal 24 al 28 maggio al Mandarin Oriental Hotel, per arrivare infine a Londra nel quartier generale di Phillips a Berkeley Square dal 19 al 26 giugno. I maestri orologiai sono Hajime Asaoka, Christophe Claret, Ludovic Ballouard, De Bethune, Philippe Dufour, Laurent Ferrier, Romain Gauthier, Kari Voutilainen, Vianney Halter, Christian Klings, Jean Daniel Nicolas, Roger W.Smith.