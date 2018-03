Dolly mon amour di Patrick Moya a Torino

TORINO, 29 MAR - Arriva in Italia, per la prima volta a Torino, a Palazzo Paesana, il poliedrico artista francese Patrick Moya, famoso per le sue creature colorate e irriverenti ispirate alla pecora Dolly, nata vent'anni fa e il cui nome si ispira alla celebre pecora clonata nel 1997. Le iconiche e multicor pecore, pensate come mascotte di una delle celebri serate "électro gay friendly" della Costa Azzurra, e ora famose in tutta la Francia, sono esposte nell'ex Teatro Paesana, in perfetto dialogo con gli stucchi e l'eleganza settecentesca di Palazzo Saluzzo Paesana. 'Dolly mon amour' é aperta gratuitamente dal 30 marzo al 30 aprile. Negli anni la gentile pecora rosa di Moya, ormai un'icona in Costa Azzurra, si è circondata di una serie di personaggi surreali: Teddy Bear, asini in gonnella, elefanti volanti, scimmiette in livrea e maliziosi diavoletti con le ali, un colorato bestiario, quasi umano, che proietta il pubblico in un mondo magico, capace di comunicare al bambino nascosto dentro ognuno di noi.