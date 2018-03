Valle-Marcorè, Questo nostro amore 80

ROMA, 29 MAR - La musica indimenticabile di quegli anni, l'arrivo della tv commerciale e le donne in carriera. Questo nostro amore 80 è il terzo capitolo della fiction, in sei prime serate, che narra le vicende di due famiglie nella Torino del XX secolo. Una storia che, come spiegano i due protagonisti Anna Valle (Anna Ferraris) e Neri Marcorè (Vittorio Costa), "non vuole indugiare troppo nell'effetto nostalgia", ma "raccontare il nostro recente passato, in cui le vicende di una famiglia si intrecciano ai cambiamenti della società". La serie tv debutta su Rai1 nel giorno di Pasqua, domenica primo aprile in prime time. La seconda puntata è prevista per martedì 3 aprile e le successive quattro sempre in onda il martedì. Ritroviamo i nostri personaggi, che avevamo lasciato nel Natale del 1970, nei primi mesi del 1971 per poi fare un salto 10 di anni insieme ai protagonisti entrando nei meravigliosi anni '80. Una famiglia alle prese con le novità, crisi familiari e le tensioni del nuovo decennio.