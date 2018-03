Su Sky Cinema Uno canale Pirati Caraibi

ROMA, 29 MAR - In occasione della prima visione esclusiva dell'ultimo capitolo della saga, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, prevista per domenica 1 aprile, giorno di Pasqua, da venerdì 30 marzo a domenica 8 aprile, Sky Cinema Hits (canale 304) diventa Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi, un canale interamente dedicato al Capitano Jack Sparrow e alla sua ciurma, con tutti i film del franchise dei Disney Studios (disponibili anche su Sky On Demand all'interno della collezione Pirati dei Caraibi). Si comincia con il primo capitolo La maledizione della prima Luna, film nominato a 5 premi Oscar nel 2004 in cui il Capitano Sparrow (Johnny Depp) viene reclutato dal giovane Will Turner (Orlando Bloom) per liberare Elizabeth Swann (Keira Knightley), rapita da Hector Barbossa (Geoffrey Rush), ex primo ufficiale della Perla Nera e vecchio compagno di avventure di Sparrow prima dell'ammutinamento. La programmazione continua con Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, del 2006 vincitore di un Oscar.