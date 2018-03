Post Malone, unica data 10 luglio a Roma

ROMA, 29 MAR - Post Malone, artista rivelazione del 2017 con il brano Psycho e con Rockstar, arriva al Rock in Roma per l'unica data in Italia: il 10 luglio, Ippodromo delle Capannelle. "Psycho" è estratto dal prossimo disco di Post Malone, dal titolo "Beerbongs & Bentleys" e ha già superato i 140 milioni di stream. È lo stesso Post Malone a definirsi "un progetto hip-hop creato con una chitarra folk". Ma il suo curriculum è talmente vario da passare, a soli 22 anni, da un tour con Justin Bieber allo scrivere per Kanye West.