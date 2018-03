Westwood trasforma una cintura in borsa

ROMA, 29 MAR - Per la Primavera/Estate Vivienne Westwood reinventa l'iconica Alex Belt, la cintura oversize e unisex presentata per la prima volta nella collezione Gold Label Autunno/Inverno 2000/01, trasformandola in Alex Bag. Le nuove Alex Bag riprendono il design della cintura storica e la trasformano in un elemento decorativo funzionale che dona un'estetica tecno a questa nuova collezione di borse. Le borse sono disponibili in quattro misure e altrettante varianti colore.