La pugile Mia Kang nella campagna Clarks

ROMA, 29 MAR - "Comfort in your Soul" questo è il motto della nuova campagna immagine di Clarks, girata da Cass Bird con la direzione artistica di Jason Beckley, chief brand officer di Clarks. La campagna, che celebra l'amore per il proprio corpo e per la propria identità, vede protagonista la pugile Mia Kang nella sua città natale, Hong Kong. Mia è rappresentata come l'icona delle persone libere, fedeli a sè stesse e che amano il proprio corpo. Fondamentale la scelta della città in cui la campagna è stata girata: "E' stato quasi irreale girare dove sono nata e cresciuta ma soprattutto emozionante: questo luogo ha contribuito a rendermi quella che sono oggi e gliene sarò sempre grata. Mostrare Hong Kong com'è realmente, bella e magica, mi è sembrato un omaggio veritiero e intenso" ha affermato Mia Kang. Nella collezione P/E Clarks dedica alle donne Pure Sense scarpe senza lacci in pelle bianca, eleganti con tomaia in morbida pelle, e i sandalo Trace Stitch, ispirati agli iconici Desert Boot, super flessibili e comodi.