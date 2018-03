Jesus Christ Superstar con John Legend

NEW YORK, 29 MAR - Con John Legend nella parte di Gesù e Alice Cooper in quella di Erode, Jesus Christ Superstar approda per Pasqua sul piccolo schermo Usa. Una nuova produzione dell'opera rock di Andrew Lloyd Webber e Tom Rice andrà in onda in diretta in prima serata sulla Nbc con un audience prevista di milioni di spettatori. Lo show è l'ultimo esempio in una serie di remake di musical famosi per la tv cominciata cinque anni fa con "Tutti Insieme Appassionatamente" e seguita da "Peter Pan", "Grease", "The Wiz" e "Hairspray". Di solito la programmazione coincideva con Natale, ma stavolta il soggetto del musical ha reso di fatto obbligata la scelta pasquale. "Jesus Christ Superstar" ha 47 anni: "E' uno show leggendario, che ha significato tanto per tante persone e per tanto tempo", ha detto Legend, che ha vinto un Grammy, un Oscar (la canzone "Glory" per "Selma") e un Tony e ha debuttato nel cinema nel 2016 in "La La Land": "Vogliamo i vecchi fan, ma con questa nuova produzione vogliamo attrarre anche gente nuova".