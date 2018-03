Sweet Years, 15 anni con Sport Milano

ROMA, 29 MAR - Il brand Sweet Years, quello del logo a cuore, fondato da Bobo Vieri e Paolo Maldini, compie 15 anni e lancia un nuovo marchio di abbigliamento dedicato a fitness e movimento, Sweet Years Sport Milano. La nuova collezione presenta grafiche minimal, colori classici come rosso, blu, nero, grigio, tessuti tipici dello stile sportivo come jersey di cotone e felpa non garzata, animati da dettagli funzionali e tecnici. I capi sono leggings e top per lei, tute, short pants e T-shirt per lui per un total look ideale per l'allenamento ma che strizza l'occhio al tempo libero. "Siamo orgogliosi di presentare il nuovo marchio nel 15/o anniversario - ha detto Fabio Renzetti, direttore marketing e licenze dell'azienda milanese - Sweet Years Sport Milano non è una seconda linea o una versione più economica del marchio originario ma una nuova entità. Osservando il mercato la domanda di actiwear si è diffusa in modo esponenziale. Sembrava una moda passeggera invece il fenomeno non conosce rallentamenti".