Parlami di Lucy, un dramma madre-figlia

ROMA, 29 MAR - Parlami di Lucy è la storia di una madre disposta a tutto per salvare la sua bambina, un dramma psicologico di Giuseppe Petitto, scomparso prematuramente nel 2015 per un incidente stradale, con Antonia Liskova. Il film arriverà dal 19 aprile nelle sale italiane. La storia è quella di una madre costretta ad affrontare una realtà oscura per salvare la sua bambina. Un sofisticato dramma psicologico diretto da Petitto, che ha anche collaborato alla sceneggiatura e al montaggio, con l'intensa interpretazione di Antonia Liskova, prodotto da Martha Production, Ventura Film e Gustav Film. Giuseppe Petitto è stato un documentarista stimato a livello internazionale, attivo nella produzione di film legati ai diritti umani per i quali ha ricevuto numerosi premi e gli elogi di grandi registi, tra cui Martin Scorsese e Arthur Penn. Parlami di Lucy racconta la storia di Nicole, una donna attenta a controllare la propria vita fin nei più insignificanti dettagli, che vive assieme alla sua solitaria figlia Lucy.