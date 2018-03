Napoli città fumetto, due mesi Comicon

NAPOLI, 29 MAR - Guerre stellari al Museo Archeologico, decine di mostre ed eventi dall'aeroporto agli istituti di cultura ai luoghi d'arte: Comicon edizione del ventennale (28 aprile-1 maggio) invade Napoli con fumetti e autori da tutto il mondo non solo durante i 4 giorni del Salone alla Mostra d'Oltremare, ma da aprile a maggio, con il programma COMIC(ON)OFF. La rassegna, nata nel 2006, propone quest'anno esposizioni di grande livello, dal fumetto comico 'Madgermanes' di Birgit Weyhe (Goethe-Institut fino al 13 luglio) a 'Variations' di Blutch, tavole per la prima volta in Italia (Institut Francais, dal 12 aprile al 2 maggio) e ancora la serie noir Blacksad di Juanjo Guarnido e Juan Diaz Canales al Cervantes, 'Pompei' del giovane artista Frank Santoro, fra i più interessanti autori statunitensi di graphic novel, al MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli che dal 4 maggio ospiterà la mostra MANN Hero, da un'idea di Paolo Giulierini (direttore del MANN) con la direzione artistica di Ciro Sapone.