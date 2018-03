Alla Scala il Don Pasquale di Donizetti

MILANO, 29 MAR - Vedranno una Roma in bianco e nero, quella dei film anni '50/'60, perfino l'Aurelia del 'Sorpasso', gli spettatori che si recheranno alla Scala martedì 3 aprile per assistere alla prima del 'Don Pasquale' di Gaetano Donizetti, nel nuovo allestimento diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore e una compagnia di canto con Ambrogio Maestri, Rosa Feola, René Barbera, Mattia Olivieri e Andrea Porta. Costumi di Gianluca Falaschi, luci di Nicolas Bovey, Video design D-Wok. Un'opera voluta da Chailly, in scena per 9 recite, fino al 4 maggio. Un Don Pasquale che il direttore musicale scaligero propone in una versione integrale che non esita a definire "un Falstaff ante litteram", rilevando come Verdi abbia studiato il personaggio principale dell'opera di Donizetti per modellare il suo protagonista. "Non è un caso - spiega Chailly - se le tre note finali dell'opera verdiana sono le stesse del terzo atto dell'opera di Donizetti, quando Don Pasquale scopre l'intrigo ai suoi danni".