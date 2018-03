A Ermal Meta le chiavi città di Bari

ROMA, 29 MAR - A Ermal Meta le chiavi della città di Bari. La consegna, da parte del sindaco Antonio Decaro, avverrà sabato 31 marzo, alle 11, a Palazzo di Città. Meta, artista di origini albanesi e vincitore all'ultimo festival di Sanremo, ha vissuto lunghi anni a Bari, dove è arrivato da bambino. "A Ermal Meta, per il suo straordinario talento e per il meritato successo che ha saputo conquistare grazie a una grande personalità e a uno stile inconfondibile. Le chiavi della città vogliono essere il riconoscimento a un artista che proprio a Bari ha mosso i primi passi e che ha saputo tradurre in musica temi di stringente attualità con quella naturalezza che è la cifra stessa dei grandi autori. Parlare di violenza domestica o della paura degli attentati terroristici non è facile senza cadere in una serie di stereotipi, ma Ermal Meta lo ha fatto dando voce a sentimenti che ci accomunano tutti e che ci ricordano che l'unica religione che non conosce confini è l'essere e il restare umani".