Mingardi, nuovo singolo e album inediti

ROMA, 29 MAR - Da venerdì 30 marzo sarà in radio e in digitale 'Ci vuole un po' di rock'n'roll', il primo singolo di Andrea Mingardi che anticipa il nuovo album di inediti del cantautore, 'Ho visto cose che', in uscita il 4 maggio. Il brano, scritto dallo stesso Mingardi con Maurizio Tirelli, arriva a distanza di 12 anni dall'ultimo inedito del cantautore ed è inoltre presente in 'Maeba', il nuovo disco di Mina, con cui Mingardi. Martedì 8 maggio il cantautore presenterà il nuovo album in concerto al teatro Il Celebrazioni di Bologna.