Esce '50/50', terzo album Mora & Bronski

BOLOGNA, 30 MAR - E' uscito '50/50', terzo album degli emiliani Fabio Mora e Fabio 'Bronski' Ferraboschi, rispettivamente voce e chitarra acustica, in arte 'Mora & Bronski'. In 16 tracce affrontano il grande patrimonio della musica afro-americana e folk, alternandolo a canzoni originali e cercando di mantenere la stessa radice sonora. Preceduto dal singolo radiofonico 'Spaghetti blues', in radio dal 9 marzo, '50/50' - che segue Naif, uscito nel 2014, e 2, del 2016, e distribuito da Ird - ospita artisti come Fabrizio Poggi, recentemente nominato ai Grammy Awards tra i 'Best traditional blues album', all'armonica; Deborah Kooperman, che ha lavorato anche con Francesco Guccini, alla chitarra e voce; i Bayou Moonshiners (Stephanie Ghizzoni e Max Lazzarin), Lorenz Zadro, Pietro Marcotti e Arlo Zenzani. L'album mischia il suono del Delta Blues del Mississippi a quello del Cajun della Louisiana, passando dal country al folk, fino alla canzone d'autore italiana e alla musica tradizionale delle regioni.