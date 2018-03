Bari, Radiodervish e orchestra sinfonica

BARI; 30 MAR - La Camerata Musicale Barese propone un altro importante concerto: il 10 aprile nel Teatro Petruzzelli, l'Orchestra ICO Magna Grecia sarà sul palco con il gruppo RadioDervish in "Classica", un progetto inedito che vede per la prima volta il gruppo italo palestinese interagire con un'orchestra sinfonica. In questo concerto l'Orchestra, diretta da Valter Sivilotti, il raffinato musicista che ha anche curato gli arrangiamenti per orchestra di questo progetto, e la formazione world music mediterranea eseguiranno un programma costituito da una scelta di brani tratti dal repertorio dei Radiodervish e da alcune cover di Domenico Modugno. Questi alcuni dei brani che saranno eseguiti nel concerto-evento: "Centro del Mundo", "Erevan", "L'esigenza", "Rosa di Turi", "Amara terra mia" di Modugno, "Lontano", "Due soli", "Ave Maria" e "Fedeli d'amore".