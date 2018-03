Con Juve-Real debutta canale Mediaset 20

ROMA, 30 MAR - Il debutto con il match di Champions League Juventus-Real Madrid in esclusiva free (oltre che in modalità HD per gli abbonati Mediaset Premium). Poi serie tv e film pregiati, spesso in prima visione gratuita subito dopo il passaggio in pay tv. Al numero 20 del telecomando inizia il 3/4 le trasmissioni il nuovo canale gratuito 20, edito da Mediaset. Il canale si accende alle 19.30 con i servizi pre-partita di Juve-Real, poi alle 20.45 la telecronaca del match. Il 20 si assesterà poi sulla programmazione di serie tv innovative e cinema moderno di qualità: dopo Juve-Real e il successivo Speciale Champions League, in prima tv assoluta la serie The Girlfriend Experience, prodotta da Steven Soderbergh e tratta dal suo omonimo film. Arriveranno poi The Sinner con Jessica Biel; The Last Kingdom; Taken, con Jennifer Beals; Mr. Robot; Agent X, prima serie da protagonista per Sharon Stone. E ancora, in day time, Suits, probabile ultima apparizione da attrice di Meghan Markle, futura moglie del principe Harry.