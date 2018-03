Strega, boom 40 opere segnalate

ROMA, 30 MAR - Boom di segnalazioni per la 72/a edizione del Premio Strega: sono 40 le opere presentate dagli Amici della domenica, il gruppo storico della giuria del premio. La media in questi ultimi anni era stata di 25-26 segnalazioni, con picchi di 27 come nel 2017 e nel 2016. E sono tante le case editrici che hanno tre o più opere segnalate. Al top Bompiani con 4 segnalazioni. Tre i titoli Mondadori e altrettanti quelli Einaudi e Neri Pozza. Questa esplosione di opere segnalate è un effetto delle nuove regole stabilite dal Comitato direttivo dello Strega. Dal 2018 ogni Amico può segnalare, infatti, un'opera senza associarsi a un altro giurato, come in passato. Il Comitato direttivo, che sceglierà i 12 titoli che si disputeranno l'edizione 2018, si riserva anche di poter segnalare altre opere. I 12 libri selezionati saranno annunciati il 19 aprile nella Sala del Tempio di Adriano, a Roma. Il 13 giugno sarà votata a Casa Bellonci la cinquina e il 5 luglio sarà proclamato il vincitore, al Ninfeo di Villa Giulia.