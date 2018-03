Haider Ackermann lascia Berluti

ROMA, 30 MAR - L'azienda Berluti, nota come marchio di calzature di lusso (Gruppo LVMH), ha annunciato l'uscita del direttore artistico Haider Ackermann. "Haider è stato al centro dell'evoluzione delle collezioni e dell'immagine di Berluti in queste ultime stagioni, voglio ringraziarlo per tutto ciò che ha realizzato dal suo arrivo, la sua sensibilità per i materiali, i colori, e i suoi spettacoli meravigliosi saranno sempre legati alla storia della casa" ha scritto nella nota Antoine Arnault, ad della maison. "Sono fiero di aver potuto mettere la mia creatività al servizio di questa casa con un eccezionale know-how, lavorando con un team appassionato. Li ringrazio per il loro impegno" ha aggiunto Ackermann. A breve sarà annunciato il suo successore. Fondata a Parigi nel 1895, cresciuta attraverso quattro generazioni di calzolai, la Berluti conta oggi su 45 negozi nel mondo. Nel 2005 sono stati introdotti i prodotti in pelle fine e nel 2011 la prima collezione completa di abbigliamento.