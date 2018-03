Jovanotti a Pala Alpitour come una festa

TORINO, 30 MAR - Jovanotti arriva al Pala Alpitour di Torino, il 3 aprile, per replicare lo spettacolo del suo nuovo tour live per ben altre quattro sere, il 4, 6, 7 e 9 aprile. I primi quattro concerti sono già sold out. La cinque giorni torinese segue le 12 serate record sold-out di Milano e gli appuntamenti di Rimini e Firenze, anch'essi esauriti. Lorenzo Live 2018, prodotto da Trident Music, è una grande festa. Il più spettacolare tra i concerti di Lorenzo fino ad oggi, ambientato in una sorta di vero 'salone delle feste'. Lo spettacolo comincia appena si entra nel Palazzo dove 13 grandi lampadari di quasi 4 metri l'uno con pendagli di cristallo di oltre 200 metri, ideati dallo stesso Jovanotti e realizzati da Giò Forma, trasformano lo spazio in un vero e proprio salone delle feste.