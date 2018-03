Weinstein, venduta town house a NY

NEW YORK, 30 MAR - La townhouse di Harvey Weinstein nel West Village a New York è stata venduta per quasi 26 milioni di dollari. La palazzina in stile georgiano di cinque piani e per una superficie totale di 465 mq si trova su Bank Street e fu acquistata dal produttore, caduto in disgrazia in seguito alle accuse di molestie sessuali, nel 2006, per poco meno di 15 milioni di dollari. Secondo quanto scrive Variety la trattativa per la vendita è stata condotta in segreto e non si conosce il nome dell'acquirente. Weinstein, che si trova nel mezzo di un divorzio dalla seconda moglie Georgina Chapman, ha già venduto una proprietà in Connecticut per 16 milioni di dollari e una villa negli Hamptons per 10 milioni di dollari, una cifra inferiore al prezzo di quasi 12 milioni pagati per l'acquisto nel 2014. Attualmente l'ex produttore si trova in un centro di riabilitazione in Arizona.