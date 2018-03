Antonacci, video Muccino con i Fiorello

ROMA, 30 MAR - Si intitola "Mio fratello" il nuovo singolo di Biagio Antonacci in rotazione da venerdì 6 aprile. Il brano è estratto dall'ultimo disco di inediti del cantautore, "Dediche e manie" uscito il 10 novembre su etichetta Iris e distribuito da Sony Music Italia. In "Mio fratello" duetta con lui in dialetto Mario Incudine, giovane esponente della musica popolare siciliana utilizzando la storica tecnica del cunto. Insieme al singolo anche un video con Giuseppe e Rosario Fiorello per la prima volta insieme e per la prima volta ospiti di un videoclip e la regia di Gabriele Muccino, che ha tratteggiato con le immagini una storia, trasformando il clip in un corto cinematografico. La storia che ha conquistato i fratelli Fiorello è quella di due fratelli siciliani che si ritrovano: un nuovo incontro e un nuovo inizio.