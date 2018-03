Autismo, 'Tommy e gli altri' al cinema

L'AQUILA, 31 MAR - Due giornate di proiezione gratuita del primo docu-film italiano sull'autismo, "Tommy e gli altri", ideato e scritto da Gianluca Nicoletti e diretto da Massimiliano Sbrolla: per la Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo le ha organizzate Autismo Abruzzo Onlus all'Aquila (2 aprile ore 18, cinema Movieplex) e a Teramo (4 aprile ore 20.45, cinema Smeraldo). Proiettato al Senato nel novembre 2017 e poi in tour nelle scuole, è 'un film irriverente, ironico, impertinente, emozionante e commovente che saprà scuotere le anime', con il racconto diretto della quotidianità di giovani autistici al bivio fra adolescenza ed età adulta. Il giornalista Nicoletti, accanto al figlio 18enne, racconta l'Italia degli autistici adulti, spesso ignorati da società e istituzioni. Dall'incontro con gli amici stralunati di Tommy e le loro famiglie storie di solitudine e abbandono, ma anche coraggio e forza di volontà. E, prepotente, una domanda: cosa sarà di loro quando i genitori saranno anziani o non ci saranno più?".