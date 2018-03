Amici, 14 ragazzi si giocano la vittoria

ROMA, 31 MAR - Sono 14, sette per ciascuna squadra, i ragazzi di Amici che entrano a giocarsi un posto per la vittoria al Serale, al via il 7 aprile in prima serata su Canale 5. Della squadra Bianca fanno parte Emma, Irama, Zic, Daniele, Filippo, Luca e Valentina; tra i Blu in gara Biondo, Carmen, Einar, Matteo, Bryan, Lauren e Sephora. Prende così corpo il cast della scuola di talenti di Maria De Filippi, che in questa 17/a edizione potrà contare su Luca Tommassini come direttore artistico e su una commissione esterna composta da Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Marco Bocci, Simona Ventura, Heather Parisi e Giulia Michelini.