Carlucci, omaggio a Frizzi a Ballando

ROMA, 31 MAR - La puntata di Ballando con le stelle si apre il 31 marzo su Rai1 con un omaggio a Fabrizio Frizzi, morto nella notte del 26 marzo all'età di 60 anni. Lo ha annunciato Milly Carlucci, in collegamento con Sabato italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele sulla rete ammiraglia Rai. "Non sarà facile andare in onda, ce lo siamo detti con i tecnici e tutta la squadra di Ballando. Tutti qui hanno condiviso con Fabrizio un pezzo di storia", ha sottolineato Carlucci. "Quando mercoledì scorso siamo tornati qua, ci siamo guardati smarriti, perché l'ondata di emozione e dolore ha travolto tutti. Ma la vita va avanti. Il direttore generale è venuto a darci coraggio e a dirci: forza ragazzi, siamo tutti uniti e ce la facciamo. Ma non è facile".