A Cernusco torna il BookFestivalBar

MILANO, 29 MAR - Si terrà da venerdì 13 a domenica 15 aprile la terza edizione del BookFestivalBar di Cernusco sul Naviglio. L'evento organizzato dall'associazione 'Clio, ideato dalla presidente Paola Malcangio e dalla scrittrice nonché direttrice artistica Loredana Limone, prevede incontri letterari con autori e autrici in bar cittadini rigorosamente 'no slot', come proposto dall'assessora alla Cultura di Cernusco Mariangela Mariani. Numerosi gli scrittori presenti quest'anno, tra i quali Andrea Vitali, Federica Bosco, Sara Rattaro, Rosa Teruzzi, Gianni Biondillo, Valerio Varesi, Marco Erba, Lello Gurrado, Roberto Pegorini, Giovanna Mozzillo e Daniela Quadri. Gli incipit dei libri saranno letti dagli studenti dell'Itsos Marie Curie, coordinati dalla professoressa Venere Suma. Il BookFestivalBar 2018, patrocinato da Regione Lombardia e Confcommercio Melzo, raddoppia: debutterà infatti a Monza il 4, 5 e 6 maggio. (ANSA).