Ragazzi Radioimmaginaria lasciano social

BOLOGNA, 2 APR - Gli adolescenti di Radioimmaginaria lasciano i social. I 300 ragazzi dagli 11 ai 17 anni, tutti speaker del network di Radioimmaginaria (nata nel 2012 a Castel Guelfo - Bologna), l'unica radio creata e gestita da teenager con 42 redazioni in Italia e in Europa, hanno deciso di abbandonare tutti i canali per puntare solo sul loro nuovo portale: radioimmaginaria.it "Facebook, Instagram, Snapchat, What's app e YouTube - scrivono i ragazzi - si stanno impossessando della nostra identità. Ogni foto scattata, ogni video girato una volta pubblicati sulla rete non ci appartengono più. Ecco perché abbiamo deciso di smettere di utilizzare i canali social per raccontare le nostre iniziative. Vogliamo tornare a essere titolari dei nostri prodotti ed è una decisione maturata prima dello scandalo Cambridge Analytica".