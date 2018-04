GRADARA (PESARO URBINO), 2 APR - Gradara è il 'Borgo dei Borghi' 2018. Il piccolo comune della provincia di Pesaro Urbino, teatro della storia d'amore di Paolo e Francesca immortalata nella Divina Commedia di Dante Alighieri, si è aggiudicato la sfida finale del premio, che vedeva in lizza 20 bellissimi borghi italiani, andata in onda su Rai3 con la proclamazione durante la trasmissione Kilimangiaro. "Grande Gradara - Capitale del Medioevo che trionfa come borgo più bello d'Italia. Complimenti a Filippo Gasperi, all'amministrazione e a tutti coloro che curano e mantengono meraviglioso il castello. Abbiamo una terra meravigliosa. #pesaro #urbino #marche", ha scritto in un tweet Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Nell'ultimo testa a testa, la giuria composta dalla chef stellata Cristina Bowermann, dallo storico dell'arte Philippe Daverio e dal geologo Mario Tozzi ha premiato Gradara nel confronto con Castroreale (Messina) a cui è andata la piazza d'onore. Il terzo gradino del podio è andato a Bobbio (Piacenza).